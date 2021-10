Guida ubriaco e sotto l'effetto di droghe, denuncia e patente ritirata: nei guai un 31enne

BOZZOLO - Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Bozzolo hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Mantova un 31enne italiano ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto degli stupefacenti.

L’uomo, fermato nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, è apparso in stato visibilmente alterato, tale da far supporre ai militari operanti che lo stesso avesse abusato di sostanze alcoliche. Il 31enne, alla richiesta degli operanti di sottoporsi ad esami clinici presso l’Ospedale di Casalmaggiore per accertare che fosse nelle condizioni per proseguire la marcia verso la sua abitazione, ha acconsentito senza alcuna remora.

Gli esiti, giunti in questi giorni, ha permesso di appurare che il 31enne, non solo era in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso di 1.21 gr/l), ma anche sotto l’effetto della cocaina: ritirata la patente di guida e denuncia all’Autorità Giudiziaria.