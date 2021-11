Ubriaco e con patente scaduta, provoca incidente e scappa: denunciato

GUSSOLA - I carabinieri di Rivarolo del Re ed Uniti hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 34 anni che, dopo aver causato un incidente stradale, era scappato. Controllato poco dopo, l'uomo è risultato positivo all’alcoltest e in possesso di una patente scaduta di validità. Tutto ha preso il via attorno alle 22 nel centro abitato di Gussola, dove il 34enne ha perso il controllo del proprio veicolo, andando a schiantarsi su un’auto in sosta di proprietà di una donna che, dopo aver sentito dei rumori di un incidente provenire dalla strada, si è affacciata e ha visto che un’auto era piombata sul suo veicolo parcheggiato negli stalli. Non solo, l'uomo alla guida del mezzo che aveva provocato l’incidente, si stava dando alla fuga.

L'INSEGUIMENTO

La donna ha informato del fatto il compagno e, insieme, sono usciti subito di casa, prendendo un’altra auto per andare a cercare il veicolo in fuga, trovandolo poco dopo in una via limitrofa. Dopo aver bloccato la fuga del 34enne, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri perché il conducente era molto agitato. Dopo averlo calmato, i militari hanno ricostruito quanto successo poco prima. L'uomo è stato quindi accompagnato presso la caserma di Casalmaggiore dove è stato sottoposto alle verifiche con l’etilometro e all’esito di tale accertamento è risultato un tasso alcolemico di oltre 1,30 g/l, motivo per cui è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e la sua patente di guida immediatamente ritirata. E’ risultato anche che il 34enne guidava con la patente scaduta da quasi un anno e mezzo. Per quest’ultimo motivo il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.