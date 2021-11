Ubriachi alla guida, causano due incidenti: denunce e mezzi sequestrati

CREMONA - Al volante da ubriachi, hanno innescato due incidenti. E per loro - un cittadino marocchino e uno romeno - sono scattati la denuncia e il sequestro dell'auto. Entrambi episodi, molto simili nella dinamica, hanno visto l'intervento dei carabinieri.

IN VIA MILANO

A Cavatigozzi, lungo via Milano, un cittadino marocchino di 34 anni, a bordo della sua autovettura Fiat Multipla, ha tamponato un’auto ferma all’intersezione semaforica dandosi poi alla fuga. I carabinieri, immediatamente giunti sul posto, sono presto riusciti a rintracciare il 34enne che ancora si aggirava non lontano dal luogo dello scontro. Sottoposto subito agli accertamenti alcolemici, il marocchino è risultato avere un tasso pari a 1,62 gr/lt; inoltre i carabinieri hanno riscontrato che il mezzo sul quale viaggiava era privo della regolare revisione pertanto, oltre al ritiro della patente di guida, hanno proceduto anche con il sequestro della vettura ed al deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e inottemperanza all’obbligo di fermarsi in caso di incidente.

SULLA PROVINCIALE 47

Inoltre i militari della Stazione di Castelverde hanno denunciato un cittadino romeno di 44 anni, residente ad Annicco, che, a bordo della sua Volkswagen Passat, ha causato un incidente con feriti lungo la S.P. 47. L’uomo, subito identificato dai carabinieri e sottoposto ai controlli previsti, è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,70 gr/lt. Anche in questo caso insieme alla denuncia è scattata la confisca dell'autovettura.