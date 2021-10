Guida ubriaco senza cintura e con la revisione scaduta, denunciato

CREMONA - Al volante della sua auto ha effettuato sgommate e marciato a forte velocità in piazza Marconi, nel cuore della città, creando scompiglio ma soprattutto preoccupazione tra le ersone che hanno assistito a quanto stava accadendo. Qualcuno ha immediatamente allertato le Forze dell'Ordine e sul posto sono giunte un mezzo della Polizia Locale unità di Pronto intervento ed una pattuglia dei carabinieri del Nor. Individuato il veicolo ed il percorso ripetutamente compiuto, i vigili hanno atteso che transitasse in via Tibaldi e sono riusciti a fermarlo solamente in via Cadore, dopo aver attivato anche la sirena. I militari, avvisati, sono giunti in ausilio agli uomini della Polizia Locale. Il conducente, chiaramente sotto l'effetto di bevande alcoliche, ha rifiutato di sottoporsi ad etilometro ed è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'articolo 186 c.7 C.d.S. L'auto, di sua proprietà, palesemente danneggiata a seguito di un danno cagionato dallo stesso, mostrava segni di un precedente incidente, ed è stata sequestrata. Nei confronti del 60enne, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e al ritiro immediato della patente, anche la sanzione per omesso uso della cintura di sicurezza e per la revisione scaduta nel mese di Dicembre 2020.