Contromano per 2 chilometri in tangenziale, patente ritirata a 73enne

SPINO D'ADDA - Con la sua Peugeot ha imboccato contromano la SP 415 Paullese, da Spino d’Adda in direzione di Crema, che in quel tratto è a due corsie per senso di marcia e con carreggiate separate. La manovra è stata notata da un cittadino che ha immediatamente avvertito i carabinieri; la Centrale Operativa ha inviato in zona una gazzella dell’Aliquota Radiomobile di Crema e, nel frattempo, sono arrivate altre segnalazioni dell’auto che viaggiava pericolosamente in direzione opposta al senso di marcia previsto.

SANZIONE E PATENTE RITIRATA

La pattuglia dei carabinieri ha ben presto notato l’auto segnalata che si muoveva pericolosamente sulla corsia opposta e che veniva evitata dalle auto che se la trovavano di fronte. Non hanno avuto neanche il tempo di intervenire che il conducente di quell’auto è uscito e ha subito preso, questa volta correttamente, la corsia di marcia in cui si trovava anche la pattuglia dei militari che lo ha subito fermato e identificato. Al guidatore, un 73enne che ha imboccato e percorso in contromano due chilometri della tangenziale di Spino d’Adda, oltra alla sanzione amministrativa, è stata ritirata la patente di guida. Fortunatamente non si sono registrati incidenti e feriti.