Quaranta chilometri in contromano sulla A21: è caccia al conducente

CREMONA - Per 30-40 km ha viaggiato contromano in autostrada A21: è caccia all’automobilista - pare anziano - che attorno alle 19 di domenica è stato segnalato la prima volta all’altezza di Caorso, da automobilisti che procedevano regolarmente in direzione Cremona-Brescia e che fortunatamente sono riusciti a schivarlo.

La Polizia stradale di Cremona, al comando di Federica Deledda, si è subito messa alla caccia del veicolo, che pare procedesse anche a velocità sostenuta. Oltre il tratto piacentino dell’autostrada, dove la competenza diventa della Polstrada di Alessandria, l’auto impazzita pare sia tornata nella direzione di marcia consentita, per effetto del varco di un cantiere che permette la comunicazione tra le due carreggiate. Sono in corso accertamenti per risalire a targa e dunque conducente, che verrà pesantemente sanzionato.