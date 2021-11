Colpo da 4.000 euro al Mediaworld, tre malviventi in manette

GADESCO PIEVE DELMONA - Sono stati arrestati dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, coadiuvati dai militari della Stazione Carabinieri di Ostiano, due cittadini italiani ed uno ecuadoregno, tutti residenti nella provincia di Lodi, che si sono resi responsabili del reato di rapina in concorso ai danni del personale di sicurezza del negozio Mediaworld di Gadesco Pieve Delmona. In particolare, uno dei ladri in azione asportava alcuni depilatori laser elettronici, facendo attivare mentre usciva, l’allarme antitaccheggio. Il malfattore, intento a raggiungere gli altri due complici che si trovavano a bordo di un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell’esercizio commerciale, è stato inseguito e raggiunto da un addetto alla sicurezza, che veniva minacciato dal malvivente in fuga.

AUTO BLOCCATA

L’immediato intervento delle pattuglie dei carabinieri permetteva di bloccare la macchina con a bordo i tre rapinatori ed il recupero della refurtiva, del valore complessivo di circa 4.000 euro, già restituita all’avente diritto. Inoltre, nel corso della perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti vari oggetti di bigiotteria, presumibilmente provenienti da altri furti, per cui sono tutt’ora in corso i dovuti accertamenti finalizzati alla restituzione ai legittimi proprietari. I tre ladri arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Cremona, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.