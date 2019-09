Furto di due computer al Mediaworld, identificati e denunciati

GADESCO (14 settembre 2019) - Tre pregiudicati nativi della Georgia ma residenti in Toscana - rispettivamente di 18, 19 e 20 anni - sono stati denunciati per il reato di furto aggravato. Grazie ai sistemi di videosorveglianza, sono stati riconosciuti quali autori del furto di due computer portatili del valore di 2.100 euro, avvenuto all'interno del negozio Mediaworld di Gadesco. Ai tre ladri i carabinieri sono giunti anche grazie alla comparazione delle immagini con quelle relative ad analoghi furti e per i quali gli stessi erano stati sorpresi in flagranza di reato dagli uomini dell'Arma in un altro punto vendita della Lombardia.

