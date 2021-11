A Casalmaggiore sarà un Natale «vero»

CASALMAGGIORE - Sono numerosi gli appuntamenti che la Pro loco, con la collaborazione di altre realtà locali, ha organizzato per il periodo delle festività natalizie. «La cosa più bella — sottolinea la presidente Liliana Cavalli, è la collaborazione che si è creata tra le varie associazioni, il Comune e la parrocchia». Infine il Comune accenderà le tradizionali luminarie natalizie il primo dicembre nel centro cittadino.

LUNEDI' 29 NOVEMBRE

Nel pomeriggio è prevista l’installazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Garibaldi. L’impianto sarà all’aperto ed è previsto anche un contorno di casette in legno. In arrivo anche gli alberi donati dal Comune trentino di Sella Giudicarie. Quello più alto sarà posizionato sul listone, gli altri in punti da definire.

DOMENICA 5 DICEMBRE

Dalle 15.30 all’oratorio Maffei si svolgerà una tombolata. Prevista anche la lettura della storia di Santa Lucia e la preparazione delle letterine con le richieste dei bambini in vista del 13 dicembre.

SABATO 11 DICEMBRE

In arrivo sul listone, come da tradizione ormai consolidata, la giostra Ugolini.

DOMENICA 12 DICEMBRE

Dalle 14 «Camminata di Santa Lucia nella Città del Bijou». In piazza Garibaldi, alle 15.30, la cooperativa Santa Federici con Dance Academy Aerobic School presenterà lo spettacolo «Impronte di Natale». Alle 18 filastrocche su Santa Lucia e animazione di Tarinii Ferrari e Francesco Argento, giocolieri, acrobati e mangiafuoco. Saranno poi liberati i palloncini con appese le letterine scritte dai bambini per Santa Lucia.

DOMENICA 19 DICEMBRE

Sul listone sarà creato dalla Pro loco con «Nuovi Legami» il «Villaggio di Babbo Natale», dalle 10, con bancarelle a tema natalizio, giochi, gnomi, folletti e Babbo Natale che distribuirà caramelle ai bimbi.

Il Fuori Porta Pub La K di Cappella preparerà panini con porchetta e i Piaceri del palato anolini da asporto. Con il Team Pegaso arriveranno auto da competizione da rally e da pista. Non mancherà uno spazio dedicato allo sport grazie al minirugby e alla prima squadra del Casalmaggiore Rugby F.C.

Immancabile la musica, con il fisarmonicista Fabio Turchesi e un ex violinista del Rondò Veneziano che suonerà vestito da pastore con lo strumento da lui stesso costruito alla scuola di liuteria di Cremona. All’oratorio cioccolata calda.