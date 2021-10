Serra di marijuana nell'appartamento, arrestato 40enne

CREMA - Sono andati a colpo sicuro gli uomini del commissariato di polizia di Crema, guidati dal vice questore Bruno Pagani, che nella serata di ieri - a seguito di mirati servizi investigativi - hanno fatto irruzione in un appartamento nella zona nord della città, nel quale si trovava un italiano di 40 anni, disoccupato e con precedenti penali a carico per reati in ambito di stupefacenti. All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una serra allestita per la coltivazione della cannabis, attrezzata di tutto punto con apposite lampade ed apparecchiature di aerazione per facilitarne la crescita, prodotti fertilizzanti, strumenti per la misurazione della temperature e altro. Nella serra vi erano collocate 5 piante di diversa altezza, con infiorescenza, coltivate in vasi. In uno scatolone, inoltre, vi era il materiale necessario per allestire una ulteriore serra, costituto da ventole, tubi per l’aerazione, lampade.

Durante la perquisizione venivano rinvenuti anche diversi sacchetti con semi di Cannabis, bilancini ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo, che nel 2016 era stato indagato per un fatto analogo, veniva tratto in arresto per i reati di Coltivazione e Produzione di sostanza Stupefacente per fini di spaccio. Comparso in mattinata innanzi al Giudice del Tribunale di Cremona per la convalida ed il relativo giudizio direttissimo, il 40enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e, su richiesta del difensore che ha richiesto i termini a difesa, l’udienza è stata rinviata al 10 novembre.