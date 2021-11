Incidente a Vicobellignano nella solita zona: scontro tra due auto

VICOBELLIGNANO (Casalmaggiore) - Scontro tra due autovetture, una Fiat Strada Jtd e una Fiat Croma all’incrocio semaforico di via Alighieri stamattina intorno alle 10. Sul posto i carabinieri di Casalmaggiore. Non ci sono feriti, salvo che poi qualcuno dei coinvolti non sia sottoposto ad accertamenti. La zona è stata teatro in passato di numerosi incidenti stradali. Dinamica in fase di accertamento.