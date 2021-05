Ciclista 85enne 'toccato' da un camion, ferite lievi

VICOBELLIGNANO (CASALMAGGIORE) - Intervento di un’autoambulanza della Padana Soccorso e dei carabinieri all’altezza dell’incrocio tra la statale 343 Asolana e la provinciale Bassa di Casalmaggiore, in seguito ad un piccolo incidente in cui sono rimasti coinvolti alle 8 e 35 circa un ciclista di 85 anni e un camion. Codice verde per l'anziano, mentre per capire la dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del caso.

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI