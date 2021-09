A Vicobellignano scontro frontale-laterale, due feriti: intervento dell'eliambulanza

VICOBELLIGNANO (Casalmaggiore) - Scontro frontale-laterale tra una Mercedes e una Mini Cooper a Vicobellignano lungo la provinciale 343, in via Molossi, all’incrocio con via Dante Alighieri, poco dopo le 18.

Sul posto i carabinieri del radiomobile e di Gussola, la Padana Soccorso, l’auto medica e i vigili del fuoco. La circolazione è stata deviata verso via Alighieri per chi arrivava da San Giovanni in Croce.

La Mini Cooper dopo una curva si sarebbe imbarcata girandosi e cozzando contro la Mercedes Classe b. Le condizioni del conducente della Mini Cooper, un giovane classe 2000, sono apparse molto serie ed è stato portato in eliambulanza all'ospedale di Varese. Ferito anche il conducente della Mercedes, un 71enne di Parma.

Disposto il sequestro dei veicoli e del cellulare da parte del pm di turno.