«Missing»: ogni anno 28 denunce di scomparsa

CREMONA - Poche settimane fa i cremonesi sono stati in apprensione per la scomparsa di due ragazzi, fortunatamente ritrovati in buone condizioni a Torino: un lieto fine dietro al quale ci sono anche una macchina organizzativa ed investigativa efficiente, nonostante questo non sempre le denunce di scomparsa si risolvono nell’arco di pochi giorni e con esito positivo. In provincia ne vengono presentate in media due al mese e ad analizzare il fenomeno – che è preoccupante in Lombardia con la grande incidenza di casi milanesi ma che a Cremona presenta dati decisamente al di sotto della media nazionale – è il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Ha appena redatto un’ultima relazione annuale dalla quale emerge che in 46 anni (dal 1974 al 2020 compresi) in regione sono state presentate ben 39.848 denunce, con 33.634 persone ritrovate e 6.214 ancora introvabili. Di queste, 21.463 riguardano minorenni.

IN PROVINCIA. A Cremona le denunce di scomparsa presentate dal primo gennaio 1974 al 31 dicembre 2020 risultano 1.287 e cioè circa 28 all’anno. La fascia di età maggiormente interessata è appunto quella minorile con 728 casi, seguita dagli under 65 (520 denunce) e infine dagli over 65 (39 denunce). Stando alle statistiche, il fenomeno riguarda prevalentemente persone di sesso maschile, mentre la suddivisione fra stranieri e italiani è pressoché equa.

Il discorso cambia se si prendono in considerazione solo i minori, perché in questo caso prevalgono le denunce di scomparsa relative a stranieri: in Lombardia in 46 anni sono state 13.857 contro le 7.606 relative a bambini o ragazzi italiani. A Cremona, come nel resto della regione, la fascia di età più critica è quella adolescenziale, con 528 denunce di scomparsa relative a giovani fra i 15 e i 17 anni. Segue la fascia di età 11-14 anni, con 161 denunce, mentre quella infantile (zero-10 anni) in 46 anni è stata fortunatamente interessata da sole 39 denunce.

PENELOPE ITALIA. Stando ai dati raccolti dall’associazione Penelope Italia, nel 2020 in Lombardia le denunce di scomparsa sono leggermente calate rispetto al passato, mentre nell’anno in corso sembra esserci stato un incremento soprattutto nella fascia adolescenziale, probabilmente quella che ha risentito maggiormente a livello psicologico di lockdown e limitazioni sociali.

il disagio dei minori

IL TRIBUNALE DEI MINORI. «Per quanto riguarda Cremona e Brescia rassicuro e garantisco che non c’è alcuna emergenza relativa alle denunce di scomparsa di minori – puntualizza la presidente del Tribunale dei Minori di Brescia, Cristina Maggia –. Senza dubbio registriamo, ovunque, disagi dell’adolescenza, talvolta con disturbi e trasgressioni come l’uso sostanze o il mancato rispetto delle regole: sono sintomi di grandi fragilità che sono poi lo specchio della fragilità degli adulti, ma non abbiamo strumenti per intercettare questo disagio perché anche le comunità che esistono sono educative, o terapeutiche per tossicodipendenze conclamate, o ancora per ragazzi con malattie psichiatriche. Questi comportamenti che ho descritto, invece, sono condotte al limite delle altre fasce, le definirei ‘fatiche’ e ‘sofferenze’. E può capitare che in questo ‘contenitore’ ci siano anche alcuni casi di scomparsa, che sono comunque numericamente molto bassi. Come mai i casi sembrano lievemente aumentati post Covid? Se è così, ritengo sia proprio perché i disagi di cui parlavo e che prima trovavano probabilmente compensazione o consolazione con la socialità, a causa della pandemia sono stati esasperati: i ragazzi erano costretti a stare in casa, magari a non frequentarsi».

La prevalenza di minori stranieri scomparsi rispetto agli italiani, invece, sarebbe in parte da ricondurre a coppie con diverse nazionalità dove uno dei coniugi ha deciso autonomamente di portare con sé all’estero il figlio. Ma l’attenzione delle autorità è puntata anche su eventuali situazioni pericolose, con qualche minore che potrebbe essere stato irretito e attirato in ‘giri’ poco raccomandabili. Aspetto che, fortunatamente, non sembra riguardare Cremona.