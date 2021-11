Ruba all'Esselunga e spintona il vigilantes, giovane in carcere

CREMONA - E' entrato nel supermercato Esselunga di via Ghisleri, ha rubato della merce ma è stato scoperto dall'addetto alla vigilanza del punto vendita. Vistosi scoperto, per darsi alla fuga, ha spintonato il vigilantes che comunque è riuscito ad inseguirlo; nel frattempo era stata avvisata la centrale operativa della Polizia di Stato che ha inviato sul posto alcune pattuglie. E proprio gli agenti hanno bloccato il ladro mentre stava ancora scappando, sempre inseguito dall'addetto alla vigilanza. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato per la rapina nell'esercizio commerciale. Nel processo per direttissima, il giudice, nel rimandare l'udienza a data successiva, disponeva comunque per il giovane l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.