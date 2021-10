Ruba uno spicchio di grana al supermercato, 62enne denunciato

OFFANENGO - E' entrato in un supermercato di Offanengo insieme alla moglie ed ha iniziato a riempire il carrello della spesa. Il responsabile del punto vendita che conosceva la coppia e sospettava potessero rubare qualcosa dai banchi di vendita, li seguiva da lontano per controllare i loro movimenti. A un certo punto, giunti al banco dei freschi, notava che l’uomo prendeva un trancio di formaggio e si spostava in uno spazio del negozio che in quel momento non era frequentato da nessuno e dopo essersi guardato intorno, staccava l’etichetta adesiva riportante il codice a barre e il prezzo della confezione e la nascondeva dentro una busta che infilava in una tasca del giubbotto, mentre l’etichetta veniva gettata in un cestino. L’uomo raggiungeva poi la moglie e insieme si recavano alla cassa dove pagavano quello che avevano nel carrello, ma non la confezione di formaggio. Il responsabile del negozio, dopo che la coppia aveva superato le barriere antifurto che ovviamente non entravano in funzione, richiamava l’attenzione dei due e li invitava a fermarsi per un controllo. In quel momento l’uomo diceva alla donna di scappare e salivano su un’auto con cui si davano alla fuga. Il responsabile del punto vendita riusciva a prendere il numero di targa del veicolo e richiedeva l’intervento delle forze di polizia fornendo i dati necessari. Poco dopo la pattuglia di Romanengo fermava sulla SP 235 l’auto con la coppia a bordo e procedeva al loro controllo. Dalla verifica effettuata sull’auto e sulle persone, non veniva trovato il trancio di formaggio rubato probabilmente perché l’uomo, capito che era stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, lo aveva gettato lungo il pur breve tratto di strada che aveva percorso. Il 62enne è stato comunque denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.