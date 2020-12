Addetto alla vigilanza ruba nel supermercato, denunciato

CREMONA (29 dicembre 2020) - Un addetto alla vigilanza infedele è stato denunciato per furto computo nel supermercato in cui lavorava come sorvegliante. E' stata la direzione del Carerfour a chiamare i carabinieri che sono intervenuti presso il punto vendita di via San Tomaso, nel centro di Cremona, vicino a piazza Lodi.

L'addetto alla vigilanza era stato sorpreso, al termine del turno, a nascondere prodotti cosmetici (110 euro il valore) in una borsa per poi cercare di allontanarsi senza pagare la merce. I militari hanno quindi recuperato e restituito la refurtiva e denunciato il vigilante per furto aggravato.

