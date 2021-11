Scarico abusivo di rifiuti, a Malagnino ennesimo atto di inciviltà

MALAGNINO - Ennesimo atto di inciviltà sul territorio comunale. Ancora una volta uno scarico abusivo di rifiuti lungo i fossi che costeggiano la via Postumia. E, come sempre, il gruppo di protezione civile Nore attivato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Losito ha ripulito tutto. Dopo aver sistemato un fosso adiacente la ciclabile per San Michele, a distanza di pochi giorni è stato segnalato un nuovo abbandono di materiale edile proprio sotto il cartello in località San Giacomo Lovara. Grazie alla disponibilità del gruppo di protezione civile sono poi stati recuperati, nel fosso accanto la via Postumia, poco primo di San Giacomo, una decina di sacchi neri contenenti ogni genere di rifiuti. Da scarti alimentari a lettiere per animali, ad indifferenziato. Il materiale è stato accantonato presso il deposito comunale e verrà quindi smaltito tramite Casalasca Servizi, la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale. Non è la prima volta che accadono episodi di questo genere in zona. Inutile dire che chi agisce lo fa approfittando della posizione isolata, di passaggio e approfittando delle ore serali e notturne, quando è più difficile essere visti.