Nuovo abbandono di rifiuti, il sindaco: 'Tutti gli scarti saranno analizzati per risalire agli incivili'

MALAGNINO (16 giugno 21019) - Scarico di rifiuti abusivo nella zona del cimitero e lungo la ciclabile che conduce a San Michele. Un gesto che non è passato inosservato a cittadini, dipendenti comunali e amministratori. Se fino ad ora non sono stati identificati i responsabili, il sindaco Donato Losito è determinato e assicura che, ogni qualvolta verranno ritrovati rifiuti abbandonati, i sacchi verranno analizzati per ricercare elementi che possano ricondurre all’identificazione del trasgressore.

