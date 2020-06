Col drone a caccia di amianto rifiuti e irregolarità

MALAGNINO (5 giugno 2020) - Un drone ha sorvolato Malagnino, Bonemerse e Pieve d’Olmi. Un volo che ha permesso di mappare i territori comunali per vedere la presenza di rifiuti abbandonati, di amianto sopra le coperture, eventuali abusi edilizi e per visionare lo stato di salute delle coperture degli immobili pubblici. Su richiesta delle amministrazioni comunali e in concorso con l’associazione volontari protezione civile Nore rappresentata da Dalmazio Donelli, la squadra Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) del Corpo militare speciale ausiliario dell’esercito italiano Acismom (associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta) guidata da Nicolò Papurello, ha effettuato un monitoraggio del territorio con particolare attenzione agli edifici e alle strutture comunali.

