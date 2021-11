Cyberbullismo, premiato il Racchetti-da Vinci di Crema: «Siete voi ragazzi l'anticorpo contro il bullo»

CREMA - Ventuno istituti scolastici e 9 province coinvolte: questi i numeri dell'iniziativa di Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale finalizzata a contrastare bullismo e cyberbullismo.

Oggi, alla presenza dell'assessore regionale alla Sicurezza, Ricardo De Corato, all'auditorium 'Giorgio Gaber' di Palazzo Pirelli a Milano, sono stati premiati i lavori realizzati dagli studenti lombardi, dai 14 anni in su (cortometraggi e infografiche) nell'ambito della quarta edizione dell'Hackathon 'rispetto in rete', la cui realizzazione è stata curata dall'Istituto 'Daniele Crespi' di Busto Arsizio (Va) in collaborazione con Provincia e Comune di Varese e Usr di Varese.

"Regione Lombardia - ha detto l'assessore De Corato - aprendo la strada a successivi interventi normativi, ha voluto creare, con un'apposita legge un sistema di azioni, in particolare nell'ambiente scolastico, volto a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. L'Hackathon ha colto tale opportunità, concretizzando la volontà legislativa di formare cittadini attivi e consapevoli, in grado di comprendere la pericolosità di tali forme di violenza e contrastarne la diffusione".

RAGAZZI ANTICORPO CONTRO BULLI - "Siete voi, ragazzi - ha aggiunto l'assessore rivolgendosi agli studenti in sala - il primo anticorpo contro i bulli. Il web, purtroppo, è diventato l'amplificatore degli episodi più abbietti di cyberbullismo. Spetta quindi alla scuola e alle famiglie mettervi in condizioni, già dalla più tenera età, di capire i pericoli della rete che, se gestita male, è una vera e propria arma perché di vergogna, come purtroppo abbiamo visto in diverse occasioni, si può morire".

L'assessore De Corato ha concluso "confermando l'impegno di Regione nel finanziare e promuovere nuovamente iniziative di questo tipo".

LE SCUOLE PARTECIPANTI

LODI

'Volta' di Lodi

SONDRIO

'Alberti' di Bormio

BRESCIA

'Einaudi' di Chiari

CREMONA

'Racchetti - da Vinci' di Crema

LECCO

'Marco Polo' di Colico

MILANO

'Maxwell' di Milano, 'Montini' di Milano, 'Benini' di Melegnano , 'Cremona" di Milano, Omnicomprensivo di Arconate e Buscate, 'Carlo dell'Acqua di Legnano.

BERGAMO

'Giulio Natta' di Bergamo,

'Lotto' di Trescore balneario

MONZA BRIANZA

'Morante' di Limbiate, 'Meroni' di Lissone,

VARESE

'Andrea Ponti' di Gallarate,

'Falcone' di Gallarate

'Curie' di Tradate,

'Tosi' di Busto Arsizio,

'Cairoli' di Varese

Oltre al 'Crespi' di Busto Arsizio (istituto organizzatore).