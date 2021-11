Cinque vie, un cantiere. Le strade rimesse a nuovo

CASALMAGGIORE - Sono iniziati nuovi importanti lavori di fresatura, asfaltatura e messa in sicurezza destinati a interessare cinque vie del centro abitato di Casalmaggiore e Agoiolo, assegnati dal Comune di Casalmaggiore all’impresa edile Vezzola di Lonato del Garda (Brescia). Si tratta, in particolare, di via Bovio ad Agoiolo, da cui sono iniziate ieri le operazioni destinate a proseguire nelle vie Italia, Bissolati, del Lino e don Minzoni nel capoluogo. A livello preventivo, in vista della esecuzione delle opere, il cui importo complessivo è di 140 mila euro, il responsabile del settore vigilanza del Comune Silvio Biffi ha emesso una ordinanza per istituire un transito alternato regolamentato da movieri e il divieto di sosta.

I CANTIERI STRADALI

In particolare in via Italia e in via Bovio il provvedimento è entrato in vigore ieri e resterà valido sino a martedì 30 novembre, dalle 7 alle 19. L’ordinanza prevede le stesse disposizioni in via Bissolati da mercoledì 10 a martedì 30, sempre dalle 7 alle 19. In via del Lino ed in via don Minzoni, entrambe regolamentate a senso unico di marcia, è stata richiesta l’istituzione da mercoledì 10 a martedì 30, dalle 7 alle 19, di un restringimento della carreggiata e di un divieto di sosta. Nell’ordinanza le vie Italia, Bovio e Bissolati sono regolamentate a doppio senso di circolazione e che durante i lavori di fresatura e asfaltatura, attuati con l’ausilio di macchine operatrici e mezzi d’opera, si determinerà un restringimento della carreggiata tale da non consentire il transito dei veicoli a doppio senso di marcia ma solo a transito alternato. Disposta anche la istituzione di un limite di 30 chilometri orari e di un divieto di sorpasso in avvicinamento al cantiere stradale. Qualche disagio e rallentamento alla circolazione è pertanto da mettere in conto, come sempre avviene in occasione di interventi di questo tipo, ma l’obbiettivo è il graduale e continuo miglioramento delle condizioni viabilistiche della rete stradale là dove ci sono situazioni di criticità.