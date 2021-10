Ragazzina in fuga: tante segnalazioni, ma nessuna traccia

CREMONA - Non è ancora tornata a casa Alessandra Spotti, la 15enne scomparsa e vista l’ultima volta in città lunedì mattina insieme ad un ragazzo di 18 anni, compagno di scuola al liceo Anguissola.

L’ultimo filmato delle telecamere li riprende mentre, verso le 8 del mattino, camminano insieme in via Palestro dirigendosi verso la stazione. Potrebbero aver preso un treno per Milano o per Brescia. Quella dei due ragazzi parrebbe essere una fuga volontaria, d’amore.

E intanto proseguono le ricerche in tutta Italia dopo che la Questura di Cremona ha fatto scattare il protocollo relativo alle persone scomparse. La notizia sta facendo il giro del web e sono già tantissime le segnalazioni di persone che pensano di aver riconosciuto i due ragazzi. Tuttavia, purtroppo, nessuna ha trovato riscontro.

La mamma ha lanciato un appello: «Speriamo che qualcuno la riconosca e ci aiuti. Io prego chi dovesse vederla di contattare immediatamente le autorità. E a lei dico di non aver timore di tornare a casa, ti vogliamo bene e ti aspettiamo».

Per non moltiplicare le false piste, tuttavia, l’appello è a segnalare con giudizio. Del caso si sta occupando anche «Chi l’ha visto?», che ha inserito la sua foto fra quelle delle persone scomparse. Alessandra lunedì indossava un giubbotto nero scamosciato, maglia nera, jeans chiari, scarpe da ginnastica bianche; ha con sé uno zaino nero. Segni particolari: piercing ad anello al naso.