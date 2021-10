Ragazzina in fuga: le ricerche si concentrano su Piacenza

CREMONA - L’appello di mamma e papà è caduto nel vuoto, finora. Alessandra Spotti, 15 anni, non si è fatta viva con i genitori. E neppure il suo fidanzatino di 18 anni ha contattato i suoi genitori. Sull’allontanamento volontario dei due liceali dell’Anguissola una settimana fa fuggiti per amore (la loro scomparsa è stata subito denunciata in Questura da entrambe le famiglie), la Squadra Mobile ha già ha raccolto diverse segnalazioni, ma «non tutte sono verosimili».

Lunedì scorso, Alessandra è stata accompagnata in auto dal papà alle 7.30 davanti al liceo, in via Palestro. Le telecamere hanno ripreso i due fidanzatini incamminarsi verso la stazione. Si erano già sbarazzati dei loro smartphone. Chi indaga è convinto che i liceali abbiano preso un treno forse per Piacenza, dove il 18enne avrebbe confidato ad una amica di voler andare.

L'APPELLO DELLA MAMMA. La mamma di Alessandra ha lanciato un appello accorato: «Speriamo che qualcuno la riconosca e ci aiuti. Io prego chi dovesse vederla di contattare immediatamente le autorità. E a lei dico di non avere il timore di tornare a casa, ti vogliamo bene e ti aspettiamo».