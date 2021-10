Punta il fucile a un ragazzo: denunciato cacciatore 82enne

SABBIONETA - Potrebbe essere interpretato anche come «conflitto generazionale» quello che ha portato alla denuncia di un cacciatore 82enne per minaccia aggravata.

Di fatto, uno scontro fra anziani e giovani si è consumato nei giorni scorsi quando un 18enne si è visto puntare contro il fucile del pensionato con cui aveva avuto un diverbio. Il ragazzo, infatti, aveva contestato all’82enne il fatto che a suo avviso stava cacciando in una zona vietata all’attività venatoria.

La discussione ha assunto una piega ben più seria quando l’anziano cacciatore ha puntato uno dei suoi fucili contro il giovane che, intimorito per la sua incolumità, ha subito chiamato il 112.

I carabinieri della Stazione di Sabbioneta sono intervenuti denunciando l’82enne, sequestrando in via cautelare le armi — peraltro regolarmente detenute — e informando la Prefettura di Mantova per eventuali provvedimenti amministrativi.