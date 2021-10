«il BonTà» ritorna in Fiera: è invasione di delizie

CREMONA - Dall’olio pugliese ai dolci siciliani, dai salumi dei migliori norcini umbri ai vini veneti e piemontesi e poi show cooking e degustazioni, concorsi (Il Miele cremonese più buono), seminari, presentazioni e laboratori con l’obiettivo di attrarre operatori e buongustai e dare più voce alla cultura dell’alimentazione.

Torna in Fiera a Cremona la gustosa invasione dei produttori de il BonTà, il Salone delle eccellenze enogastronomiche dei territori. L’inaugurazione oggi alle 11,30. Gli orari di apertura: oggi, domani e domenica dalle 10 alle 20; lunedì dalle 10 alle 18.

La manifestazione è un importante strumento di ripresa per le aziende e i territori duramente colpiti dall’emergenza sanitaria

I NUMERI DELLA RASSEGNA. Quest’anno saranno oltre 100 gli espositori di una manifestazione che da 17 edizioni rende Cremona uno dei principali punti di riferimento nazionali per chi è alla ricerca di produzioni alimentari di alta qualità.

«Questa edizione de il BonTà rappresenta perfettamente la nostra scelta di tenere duro nonostante il difficile periodo che ci stiamo lasciando alle spalle – sottolinea Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere –. La manifestazione è un importante strumento di ripresa per le aziende e i territori duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, e la scelta del consiglio d’amministrazione di regalare a tutti l’ingresso omaggio va proprio in questa direzione: c’è bisogno di rilancio economico e di tornare a godere dei piaceri della vita, e quale modo migliore per farlo se non attraverso la convivialità?».

Il BonTà non dimentica l’attenzione per le attrezzature professionali, perché solo con gli strumenti giusti si possono valorizzare al meglio le eccellenze alimentari. Importante anche la presenza istituzionale, da Ersaf Regione Lombardia alla Camera di Cremona, da Confcooperative all’associazione Strade del Gusto, a testimonianza dell’importante ruolo giocato da il BonTà per la promozione e la valorizzazione dei territori e delle loro produzioni tradizionali. Per scoprire tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito www.ilbonta.it/eventi/