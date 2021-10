Petsfestival è a Cremona: in giro tra gli stand

CREMONA - E' tornata a Cremona la manifestazione Petsfestival.Tutto il regno degli animali, e molto di più, fino a domani a CremonaFiere. Questo grande happening occupa, tra spazi coperti e aree verdi all’aperto, quasi 20.000 metri quadrati nel più grande padiglione di CremonaFiere unitamente alle aree verdi esterne.

Grande attenzione al benessere animale, grande attenzione alla normativa anticovid, grande attenzione al pubblico sono gli ingredienti base per una manifestazione che, dopo la sosta forzata, ritorna alla grande annoverando molti espositori per ribadire come l’amore per gli animali sia più forte del Covid.

Un karma immutato: insegna a un bambino a prendersi cura di un animale e avrai piantato il seme per una migliore umanità.