Le eccellenze enogastronomiche made in Italy a Il BonTà 2021

CREMONA - Rilanciare i consumi del Made in Italy di qualità e restituire spensieratezza al territorio dopo il lungo e difficile periodo che ha attraversato: con questi obiettivi prenderà avvio la diciassettesima edizione de Il BonTà, un evento unico in cui l’eccellenza enogastronomica dei prodotti tipici dei territori si unisce all’educazione alimentare e alle nuove esigenze del mercato. Nelle nuove date da venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre, con ingresso gratuito per il pubblico, a CremonaFiere si incontreranno consumatori e operatori del settore in un ricco programma di eventi studiati per conquistare l’attenzione dei gourmet, dei ristoratori e degli operatori della distribuzione. Decine di appuntamenti tra cui showcooking e workshop, dimostrazioni pratiche con gli chef più conosciuti sullo scenario nazionale, incontri sulla nutrizione e premiazioni accompagnate da performance live. Finalmente Il BonTà ritorna a riempire di profumi e sapori il Padiglione 1 di CremonaFiere con oltre 100 espositori e prodotti provenienti da tutte le regioni italiane: salumi, formaggi, dolci, paste, confetture e mostarde, ma anche vini e birre artigianali provenienti dalle migliori cantine.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/y_pQ7ZUylHc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

“Il BonTà rappresenta un efficace strumento di lavoro per tutti i ristoratori che vogliono scoprire il meglio della produzione tipica nazionale, ma coinvolge anche i buongustai che abbiamo voluto omaggiare con quattro giorni di appuntamenti all’insegna della ‘ripresa’ e della ripartenza – spiega Massimo De Bellis, direttore di CremonaFiere -. Certamente non mancheranno le degustazioni guidate e le presentazioni, ma ospiteremo anche eventi di grande interesse per chi vorrà approfondire la storia e l’utilizzo di prodotti particolari e non comuni”.

Tra gli eventi che animeranno i quattro giorni di manifestazione, oltre a numerosi show-cooking che vedranno protagonisti i piatti della tradizione, anche la curiosa conferenza organizzata da Accademia 5T “Dante, cosa ti sei perso” sulla globalizzazione della gastronomia ai tempi di Federico II; ma anche il concorso “Il miele cremonese più buono” giunto ormai alla 16esima edizione e curato dall’Associazione Produttori Apistici Cremonesi; la conferenza "Il bosco e il sottobosco. Castagne, funghi, tartufi, frutti di bosco nella cucina della tradizione cremonese” organizzato dall’Accademia Italiana della Cucina, e il “Festival della Mostarda” organizzato dalla CCIAA di Cremona. Nell’ambito di quest’ultimo, sarà presente anche la mostra “MAMO – Manifesti di mostarda” con cui manifesti artistici, ispirati alle storiche immagini pubblicitarie a tema mostarda, coloreranno gli spazi de Il BonTà. Per maggiori info sulla manifestazione: www.ilbonta.it