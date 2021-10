Mamma e figlia investite in via Pippia, 75enne in gravi condizioni

CREMONA - Grave incidente stradale nella tarda mattinata in via Pippia. Poco prima delle 11 madre e figlia, rispettivamente di 75 e 44 anni, entrambe cremonesi, sono state travolte dall'auto condotta da un 84enne di Cremona. La vettura, una Volkswagen Tiguan proveniente da via Mantova (era partita da via Capuccini), ha deviato in via Pippia nel momento in cui le due donne attraversavano. Secondo una prima ricostruzione, la figlia è stata urtata di striscio a una gamba mentre la madre, che, claudicante, si muoveva lentamente è finita sul parabrezza, dal quale è poi caduta sull'asfalto alcuni metri più in là. Le condizioni della 75enne sono apparse da subito molto serie. E' stata soccorsa dal 118 e condotta all'ospedale Maggiore, dove i sanitari hanno stilato un referto in cui viene indicata la prognosi riservata per i politraumi riportati dalla donna. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale coordinati da Augusto Fantoni.