Due pedoni investiti, mattina di disagi in città

CREMONA (28 aprile 2021) - Due investimenti pedoni nel giro di una mezzora e grossi disagi per la viabilità cittadina. Il primo incidente si è verificato attorno alle 7 e 30 all'inizio di viale Po, dove una donna di 64 anni è stata investita da un'auto. Subito sul posto gli operatori del 118 e la Polizia locale che ha deviato il traffico provenbiente da via del Giordano e dal centro in via Massarotti, dove si è creato un imbuto di mezzi, con traffico rallentato all'altezza del semaforo di via Trebbia. La signora è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

L'altro investimento attorno alle 8 in viale Concordia dove è rimasto ferito un 14enne; oltre all'ambulanza sono intervenuti i carabinieri e la Polstrada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO