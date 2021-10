L'annuncio di Gianluca Vialli su Instagram: "Terza dose: fatta"

CREMONA - La notizia, correlata da un brevissimo video nel quale il volto si vede solo parzialmente, l'ha pubblicata lui stesso sul suo profilo Instagram lucavialli. Il campionissimo cremonese Gianluca Vialli si è sottoposto alla terza dose di vaccino antiCovid e, chiaramente, lo testimonia con orgoglio. "Third dose: done!!! Terza dose: fatta!!! Ouch ", ha scritto l'ex calciatore ed allenatore, attuale capo delegazione della nazionale di calcio italiana, campione d'Europa in carica. Da bomber di razza, Luca è tornato a fare gol contro la pandemia.