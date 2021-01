Ecco i Fasulin solidali d'asporto

PIZZIGHETTONE (16 gennaio 2021) - In occasione della festa patronale di San Bassiano sono tornati i Fasulin in piazza d’Armi, con il Gruppo volontari mura. Si prosegue domani (solo asporto) e il ricavato andrà al progetto “Dona un letto” per l’acquisto di letti elettrici per la casa di riposo Mazza.