Ruba al supermercato, denunciato un 33enne disoccupato

PIZZIGHETTONE (20 giugno 2019) - Già noto per episodi analoghi, un 33enne disoccupato di Pizzighettone è stato denunciato per il reato di furto aggravato interno esercizio commerciale. Grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, il pizzighettonese è stato riconosciuto ed identificato quale autore di un furto presso il supermercato Famila di via Montegrappa lo scorso 13 maggio. Il 33enne, in quella occasione, ha asportato dagli scaffali del punto vendita merce varie, riuscendo poi ad eludere gli addetti alla sicurezza e a dileguarsi all’esterno dell’esercizio.

