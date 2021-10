Scontro auto-moto: motociclista ferito

CREMONA - Incidente poco prima delle 14 oggi in via Sesto a Cremona all'angolo con via Picenengo. Ad avere la peggio nello scontro auto-moto è stato un motociclista di 47 anni, trasportato all'Ospedale Maggiore in codice giallo. Sul posto per i rilievi di legge, per regolare il traffico, la Polizia locale di Cremona. Da una prima ipotesi sembra che il motociclista abbia tamponato l'auto.