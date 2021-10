XX Maratonina di Cremona, i provvedimenti per il traffico

CREMONA – Domenica si terrà la XX edizione della Mezza Maratona di Cremona organizzata dal Cremona Runners Club con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cremona. Il programma della manifestazione prevede la partecipazione prevista di circa 2000 atleti secondo le seguenti modalità: ritrovo dei partecipanti alle ore 8 in corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso da via Verdi a via Cesari, con successiva partenza da corso Vittorio Emanuele II in corrispondenza del civico 48/50, alle ore 09.30 e arrivo previsto dei primi concorrenti alle ore 10.35 circa a Cremona, in piazza del Comune, dove gli arrivi proseguiranno fino alle ore 12.30 circa (vedi qui la piantina con il percorso della gara). Per consentire il corretto e sicuro svolgimento di questa importante gara podistica, il Comando della Polizia Locale ha predisposto una specifica ordinanza sulla circolazione stradale. In particolare è stata disposta la sospensione della circolazione veicolare nei due sensi di marcia dalle ore 9.30 circa alle ore 12.30 circa, e comunque limitatamente al transito della gara sportiva, lungo il percorso della competizione. In ciascun punto del percorso l’interruzione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti. Nel periodo di sospensione temporanea della circolazione sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti, sarà inoltre vietato a tutti i veicoli di immettersi nel percorso.

TRANSITO VEICOLI E PEDONI

Tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti dovranno fermarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione. I conducenti di veicoli e i pedoni non dovranno attraversare la strada. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, tali divieti non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.

LA SEGNALETICA

Il Servizio Segnaletica di AEM S.p.A provvederà alla posa di adeguata segnaletica di preavviso sulle strade che portano al circuito, con particolare potenziamento della stessa in corrispondenza dell’ultima traversa utile, con le opportune indicazioni di percorso alternativo concordate con il Comando di Polizia Municipale. Sarà inoltre posizionata la segnaletica di direzione obbligatoria e divieti d’accesso conseguenti allo sviluppo del percorso di gara. All’ingresso della città saranno collocati pannelli che segnalino lo svolgimento della gara e le conseguenti difficoltà di transito. Durante il periodo della chiusura al traffico di viale Po, i residenti potranno accedere alle proprietà laterali transitando esclusivamente sulla pista pedonale a ridottissima velocità accedendovi dalla via laterale più vicina.