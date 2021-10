Crema, autisti senza il Green pass: saltati cinque pullman

CREMA - Una raffica di corse saltate nelle prime ore della giornata per quanto riguarda i pullman di Autoguidovie. Come preannunciato dalla società che ha in appalto il servizio di trasporto pubblico nel cremasco c'era il rischio che diversi autisti non si presentassero o comunque non potessero lavorare non avendo il Green pass. "Due i bus per Milano non partiti per la linea k511 (Vailate, Rivolta d'Adda) - spiega Mirko Robecchi direttore d'esercizio di Autoguidovie per il Cremasco -: non sono stati effettuati i pullman delle 7.10 della linea k521 e delle 6.30 da Scannabue (k522), oltre al 7.45 da Bagnolo (k524). Tutte le corse scolastiche sono state garantite".