Ladro pentito: la panchina rossa ricompare nel parco

PIADENA DRIZZONA - Forse allarmato per il clamore suscitato dalla notizia, il ladro della panchina rossa - icona della lotta contro la violenza sulle donne - posizionata al Centro civico ha riportato l'oggetto nell'area verde da cui era stato sottratto. E' successo la notte appena trascorsa. Non con poca sorpresa la panchina è ricomparsa non nello stesso punto in cui si trovava ma di fianco ad un'altra panchina, di colore verde.