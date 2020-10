Via Postumia: Andrea Devicenzi è arrivato a Genova

GENOVA (28 ottobre 2020) - Anche quest’anno si è conclusa l’impresa sulla Via Postumia: «930 chilometri dal Friuli alla Liguria, da Grado a Genova, interamente percorsi “a piede” con il grande supporto delle mie Katana in carbonio che mi hanno permesso di concludere questo meraviglioso viaggio». E' Andrea Devicenzi a informare direttamente della sua impresa: «48 giorni in cui ho potuto vedere, sentire, ammirare posti meravigliosi della mia Pianura Padana, parlare con le persone ed incontrare imprenditori e amministrazioni. Storie che diventeranno un libro ma che in primis mi hanno insegnato tanto e fatto capire quanto l’italiano abbia voglia di uscire da questo difficilissimo momento, che ahimè, in questi giorni si sta rifacendo sentire. L’intero cammino è stato filmato e documentato dall’amico Luca Rovelli. Ora, pur continuando ad allenarmi per i benefici che mi genera fisicamente e psicologicamente, mi svesto dagli abiti di atleta per indossare quelli di formatore e imprenditore, incontrando e formando i dipendenti nelle aziende e lanciando nel mondo la mia innovativa stampella. Un grazie a tutti voi di esserci sempre e nel seguirmi giornalmente sui miei vari canali».

