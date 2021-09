Devicenzi "sfratta" le ex campionesse Pomì

CASALMAGGIORE - Cambio della guardia sulla facciata del Luna Residence Hotel. L’atleta paralimpico, formatore, scrittore, coach Andrea Devicenzi di Martignana di Po ha sostituito da alcuni giorni l’immagine di Jole Stevanovic, campionessa della Pomì apparsa a grandezza reale ad aprile del 2016, con i nomi delle sue compagne di squadra, alla vigilia della vittoria nella Champions League nel grande murales che ci ha accompagnati nell’ultimo lustro. A Zelindo Madesani, proprietario della struttura ricettiva posta lungo la statale Asolana, abbiamo chiesto il motivo del cambiamento: «Nessuna motivazione contraria alla Pomì, ci mancherebbe, ma solamente la volontà di dare spazio e visibilità ad Andrea per le attività meritevoli che sta portando avanti. Con lui stiamo tra l’altro delineando un progetto di valorizzazione della golena del Po, che illustreremo tra un po’, e anche per questo ho deciso di dargli spazio in un punto di grande transito veicolare. Andrea tra l’altro si accinge, dopo i Cammini precedenti, ad avviare il Cammino del Po».