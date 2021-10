Casalmaggiore, negozi in rete con la città. Con l'app crescita e affari

CASALMAGGIORE - La nuova app Casalma servirà per valorizzare Casalmaggiore e le sue attività a 360 gradi. Un progetto in parte sperimentale, visto che si tratta della prima app di questo tipo della Provincia di Cremona. È lo scopo dell’ulteriore passo in avanti tecnologico della città presentato in municipio dal sindaco Filippo Bongiovanni affiancato da Martina Abelli, consigliere comunale con delega al Commercio, Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Cremona, Giorgio Bonoli, direttore di Confesercenti, e Mirko Devicenzi titolare di negozio Oerre e affidatario del progetto.

«Il Comune di Casalmaggiore — ha esordito Bongiovanni — crede fortemente nella valorizzazione dei negozi di vicinato e nel

progetto di mettere in rete il commercio locale e, inoltre, le nuove tecnologie inducono a ulteriori sviluppi e ripensamenti nel corso degli anni. In piena linea con il nostro mandato elettorale, si è quindi pensato ad offrire l'opportunità per tutti i negozi di Casalmaggiore, di un centro commerciale virtuale che comprenda tutte le attività locali e promuova azioni collettive come promozioni, raccolte punti, ecommerce, pubblicità, iniziative». Infatti l’utente, entrando nell’app, già attiva, trova non solo i negozi di Casalmaggiore, ma anche le iniziative turistiche e culturali e il mondo dell’associazionismo. Consultando l’app così si può «entrare» nel mondo di Casalmaggiore e, grazie alle indicazioni, passare rapidamente dalla dimensione virtuale a quella reale dove poter soddisfare i bisogni e le esigenze del momento. «Dopo il successo del sito Casalmashopping — ha aggiunto Abelli —, nato durante l’emergenza della pandemia, al quale si sono registrati più di cento negozi di Casalmaggiore, ci siamo presi un periodo di riflessione per approfondire ulteriori canali dell’ecommerce e studiare le offerte più diversificate, colloquiando con operatori del settore e con alcuni commercianti, per valutare la proposta migliore e più adatta al nostro territorio. Una città viva e piena di iniziative come Casalmaggiore ha bisogno di una community che dia spazio agli eventi, agli spettacoli, allo sport, alle realtà associative, al sociale, alla cultura, oltre che al commercio e all’artigianato. Per questo motivo c’è stata un evoluzione con l’app Casalma, dedicata al commercio e a tutte le realtà associative di Casalmaggiore, uno strumento per restare aggiornati sulle offerte e sulle iniziative locali. L’interfaccia si presenta all’utente con quattro sezioni: commercio, associazioni, eventi e luoghi di interesse». La sezione ‘Commercio’ è aperta a tutte le attività di Casalmaggiore, che entro il 31 dicembre potranno iscriversi gratuitamente e avranno a disposizione alcune funzioni base: geolocalizzazione, vetrina prodotti in marketplace, possibilità di acquisto tramite app, inserimento di coupon sconto. Poi, in una seconda fase, saranno disponibili anche le funzioni «Gratta e vinci» e «Carta fedeltà» per ogni negozio, che il commerciante gestirà come meglio crede. Inoltre sia i negozi che le associazioni, a partire dall’area loro dedicata, potranno promuovere eventi nel calendario visibile a tutti gli utenti. Ogni attività o associazione, qualora lo desideri, potrà richiedere un’app personale con funzioni di prenotazione di appuntamenti, adatta ad esempio agli artigiani, o food delivery, pensata per il settore ristorazione, mentre chi già possiede un sito internet lo potrà collegare direttamente all’applicazione.