Cremona, distribuiti volantini No Vax a firma Cisl: sono falsi

CREMONA - «Disinformazione No Vax voluta e pianificata da qualcuno che ha preso di mira la nostra organizzazione». È arrabbiato Dino Perboni, segretario generale della Cisl Asse del Po, dopo la comparsa nei posti di lavoro e sulle bacheche social di un volantino falsamente firmato Cisl, che ripete i soliti mantra di chi si oppone alla campagna di vaccinazione. «La settimana scorsa — ragiona Perboni — è stata la volta degli striscioni dei naziskin veneti esposti davanti alle sedi Cisl a Crema e Mantova. Striscioni che hanno innescato reazioni di solidarietà al sindacato a tutti i livelli. Adesso arrivano questi volantini in cui si dicono cose false per fare disinformazione nascondendosi dietro la sigla Cisl. È evidente la mano di qualcuno che vuole mettere in difficoltà la nostra organizzazione. Nel volantino che è falsamente attribuito alla Cisl peraltro si dicono cose false con l’intento di creare confusione e sfiducia fra i lavoratori».