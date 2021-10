Marco Fassino nuovo Provveditore agli studi della provincia

CREMONA - Prende servizio oggi, presso gli uffici dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona in piazza XXIV Maggio, il nuovo Provveditore, Marco Fassino; succede a Franco Gallo che ha rivestito l'incarico dirigenziale fino al 30 settembre scorso. Marco Fassino era in carico al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione pesso il Ministero dell'Istruzione, D. G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione nell'ambito dell'Istruzione degli adulti e apprendimento permanente. Prima di ricoprire l'incarico presso il Miur, è stato dirigente scolastico dal 2014 al giugno 2020 dell'istituto superiore Oriani Mazzini a Milano.