Capralba, Angelica stacca il pass per la finale regionale

CAPRALBA - Angelica Ferrari continua nel sogno di ripercorrere quello che riuscì alla madre Giada Ogliari esattamente 20 anni fa, quando arrivo seconda alle finali nazionali di miss Mondo Italia - vinse una certa Giorgia Palmas-: l'altra sera a Lumezzane, Angelica è arrivata tra le prime quattro della selezione regionale del medesimo concorso, conquistando così il pass per partecipare alla finale, da cui usciranno le ragazze che rappresenteranno la Lombardia all'ultimo atto nazionale.

La studentessa 17enne ha sfilato al palazzetto dello sport della cittadina bresciana in tre momenti differenti: indossando un abito da sera, un abbigliamento casual e il costume da bagno. Sì è guadagnata la fascia grazie alla sua bellezza, ma anche al suo sorriso e al suo portamento. Una bella soddisfazione per Angelica, seguita come sempre da vicino dalla mamma e dal resto della famiglia.

«Adesso dovrò aspettare la comunicazione dell'organizzazione per sapere quando si terrà la finale regionale - spiega Angelica -: credo comunque che ci vorrà tempo. Se ne parlerà per la prossima primavera».

In caso di esito positivo, l'appuntamento con l'evento nazionale dovrebbe tenersi l'estate prossima. Dieci giorni fa, la bionda 17enne era già stata in passerella, prendendo parte alla finale nazionale di miss Reginetta d'Italia, organizzata a Riccione. Con lei la 20enne di Pandino Anna Sampò, che proprio domani tornerà nella cittadina romagnola dove l'attende l'ultimo atto di miss Reginetta d'Europa. Le due bellezze cremasche erano entrate nelle prime 32 ragazze, poi l'eliminazione.