Casalmaggiore, Sara Cortese incoronata «Miss Sicilia»

CASALMAGGIORE - Sara Cortese di Casalmaggiore, 30 anni, originaria di Lucca Sicula (Agrigento), ha vinto la fascia di «Miss Sicilia» al concorso nazionale «Il bellissimo e la bellissima d’Italia», organizzato da GD Agency. La vittoria assoluta è andata a Cristina Palumbo ed Ermelgildo De Giulio, ma Sara è arrivata terza su 70 concorrenti in gara. «Per me era la prima volta, non avevo fatto nulla del genere in precedenza e devo dire che è stata una bella esperienza. Ci hanno fatto sfilare in costume, in abiti anni ’80 e in abiti da sera. È stato divertente», racconta la Miss. Educatrice sanitaria, Sara lavora come operatrice per i servizi alle imprese di Energheia, ente accreditato ai servizi al lavoro e alla formazione che sta collaborando con alcune amministrazioni comunali negli appositi sportelli aperti recentemente.