Versa 40mila euro a una società fantasma, truffa bloccata dai carabinieri

MARCARIA - Nel corso degli ultimi mesi ha versato complessivamente la somma di 40mila euro ad una società di trading online estera, pensando di fare un ottimo investimento. Ad accorgersi, invece, che si trattava di una truffa, sono stati i carabinieri che sono riusciti ad avvisare il pensionato proprio mentre stava effettuando un ulteriore bonifico di 18 mila euro. Tutto è partito quando i militari di Marcaria, durante la quotidiana attività di perlustrazione e di acquisizione di informazioni di interesse operativo, apprendevano che un pensionato del luogo, da alcuni mesi eseguiva diversi bonifici bancari in favore di una sedicente società di trading online estera. Gli uomini dell’Arma, subito insospettiti, si adoperavano per identificare ed individuare l’anziano, che veniva rintracciavano proprio mentre stava concludendo un ulteriore bonifico bancario in favore di una sedicente banca tedesca. Condotto presso gli uffici della caserma di Marcaria, si apprendeva che la vittima nelle scorse settimane aveva effettuato bonifici per un valore di circa 40 mila euro di cui il beneficiario era un’inesistente società di trading che si era impegnata a far rientrare capitali dall’estero, di cui l’uomo avrebbe potuto avere la disponibilità. Al termine di tutte le verifiche del caso, i carabinieri informavano il pensionato di essere vittima di un raggiro e di essere caduto in una vera e propria truffa online. L’uomo dopo aver sporto regolare denuncia, ringraziava per il tempestivo intervento i carabinieri, che hanno evitato che gli venissero sottratte ulteriori somme di denaro.