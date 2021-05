Trattore in vendita on line, ma era una truffa

VESCOVATO - Hanno messo in vendita un trattore su Facebook, ma in realtà si trattava di una truffa. Vittima ignara una 57enne residente in Vescovato che, dopo aver contrattato sul prezzo del mezzo agricolo e delle spese di trasporto, ha versato la somma di 1.700 euro sulla carta Postepay intestata ad uno dei truffatori. Una volta effettuato il pagamento, l’acquirente aveva cercato invano di contattare i venditori per concordare le modalità di consegna del veicolo agricolo, riscontrando che l’utenza telefonica utilizzata per il raggiro era irraggiungibile.

I carabinieri, una volta ricevuta la segnalazione da parte della vittima, riconoscendo il classico modus operandi dei truffatori seriali, monitoravano la pagina social ove era scattata la trappola, riscontrando che lo stesso utente aveva riproposto l’annuncio di vendita del medesimo mezzo agricolo, questa volta indicando come recapito telefonico l’utenza intestata all’altro complice. Gli accertamenti scaturiti, riconducevano a tre crotonesi - C.M.C. classe 1990, pregiudicata, S.L. classe 1984, pregiudicato, O.V. classe 1988, pregiudicato - che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per il reato di truffa.