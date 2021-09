Covid, positivi 24 alunni in tutta la provincia

CREMONA - Sono 24 gli studenti trovati positivi al Covid nella settimana dal 20 al 26 settembre in tutte le scuole della provincia di Cremona: lo 0,048% dei 49.331 iscritti. E 3 i contagiati fra i 6.138 docenti e operatori scolastici: lo 0,048% anche in questo caso. Lo comunica l’Ats Val Padana che da ieri pubblica ogni mercoledì sul proprio sito al seguente link https://www.ats-valpadana.it/provincia-di-cremona3 l’aggiornamento settimanale dei contagi nelle scuole.

È inoltre possibile consultare la situazione dei giorni precedenti e nella prima settimana di scuola, dal 13 al 20, gli studenti trovati positivi erano stati 28, lo 0,056%. Fra i docenti e gli operatori scolastici i contagiati erano stati, invece, 4: lo 0,065%. Insomma numeri molto piccoli che fanno dire che se le 359 scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cremona non sono Covid free, poco ci manca.

Il lieve calo in termini assoluti nel numero di contagiati fra la prima e la seconda settimana di scuola viene spiegata da Laura Rubagotti, responsabile del Gruppo Scuola dell’Ats, come l’attenuarsi dell’impatto, nei primi giorni di scuola, del rientro delle famiglie dalle vacanze, specialmente dall’estero: «I dirigenti scolastici — spiega Rubagotti — ci segnalano la difficoltà di alcune famiglie di origine straniera a comprendere le modalità da adottare al rientro in Italia. Comunque se pensiamo ai dati di marzo o aprile, con la variante inglese, la situazione era molto più preoccupante. L’anno scorso è stato impegnativo, ma le scuole hanno imparato molto e da parte dei dirigenti scolastici c’è un’attenzione altissima».

I dirigenti scolastici ci segnalano la difficoltà di alcune famiglie di origine straniera a comprendere le modalità da adottare al rientro in Italia

Tornando ai dati, i 24 studenti positivi sono distribuiti così: 5 alla scuola d’infanzia, 8 alle primarie, 8 alle medie e 3 alle superiori. A questi si aggiungono 8 classi isolate, per un totale di 151 alunni. Erano 20 classi per complessivi 286 studenti la settimana precedente.

A realizzare il monitoraggio sono i circa dieci operatori del Gruppo Scuola dell’Ats, dislocati nelle sedi di Cremona e Mantova, che effettuano attività di sorveglianza sanitaria in ambito scolastico attraverso un confronto continuo con i dirigenti scolastici, i referenti Covid-19 e i medici competenti della scuola per avviare azioni di tracciamento dei contatti e di ricostruzione della catena del contagio.

L’attenzione è rivolta in particolare alla fascia di età scolare, alle famiglie degli alunni e a tutto il personale scolastico con la finalità di contenere il diffondersi del contagio isolando da subito le classi interessate.