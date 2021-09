In provincia di Cremona 24 nuovi casi

CREMONA - In Lombardia diminuiscono i ricoverati nei reparti (-9). A fronte di 54.880 tamponi effettuati, sono 438 i nuovi positivi (0,7%), 24 in provincia di Cremona. Nessun nuovo caso a Lodi. Nelle Terapie Intensive, invece, si contano due ingressi. ora sono 58. In Regione si registrano 5 vittime: il totale sale 34.037.

GREEN PASS IN LOMBARDIA. Sono state oltre 22 mila (22.442) le richieste di assistenza per ottenere il Green pass arrivate dal 4 al 31 agosto in Lombardia. Di queste 20.114 sono già state risolte mentre 2.328 sono ancora in corso di verifica da Poste e altre 1.164 in lavorazione dalla società regionale Aria. Lo si apprende dall’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia.

CLASSI IN QUARANTENA IN LOMBARDIA. Sono 264 le classi in quarantena nelle scuole della Lombardia, con 5.149 alunni e 229 operatori scolastici isolati in quanto contatti di un caso positivo. E' quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio sulla diffusione del Covid pubblicato dalla Direzione generale Welfare della Regione. I dati si riferiscono al 26 settembre. Nell’Ats di Milano sono 96 le classi in quarantena (15 nelle scuole dell’infanzia/nido, 31 alle elementari, 24 alle medie e 26 alle superiori) per un totale di 2.137 alunni e 58 appartenenti al personale scolastico isolati. Nella settimana dal 20-26 settembre i nuovi casi di Covid registrati tra popolazione di età scolastica lombarda (0-18 anni) sono stati 289 (la settimana precedente erano stati 734), con un tasso di incidenza del 16,8%. Alla stessa data gli alunni delle elementari e delle medie lombarde sottoposti a test salivare sono stati 3.679 (grado di adesione al campionamento pari al 60%), solo due positivi.

IN ITALIA. Sono 3.212 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.985. Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri erano state 65). Sono 450 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 9 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23 (ieri erano 19). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.317 (ieri 3.418), ovvero 101 meno di ieri. Sono 295.452 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 338.425. Il tasso di positività è dell’1,09%, in lieve aumento rispetto al dato di ieri.

YOUTUBE. Youtube mette al bando le disinformazioni su tutti i vaccini approvati, cancellando gli account di diversi attivisti no vax diventati popolari sui social, come Joseph Mercola e Robert F. Kennedy Jr, nipote di Jfk. Lo annuncia la stessa piattaforma, spiegando che rimuoverà qualsiasi video contenente affermazioni che i vaccini non riducono la trasmissione o la contrazione della malattia, o che causano l’autismo, il cancro e l’infertilità. Si tratta di un ampliamento della politica di Youtube, che aveva già bandito la disinformazione sui vaccini anti Covid.