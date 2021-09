Camion sradica lo spartitraffico, caos in via Mantova

CREMONA - Nel primo pomeriggio, a causa della fitta pioggia, si è verificato un incidente stradale senza feriti all'altezza del Drive In Grill di via Mantova. Un mezzo pesante che trasportava derrate alimentari ha sbattuto contro lo spartitraffico in cemento armato, spingendolo nella corsia opposta di marcia. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale con l'unità di Pronto Intervento, supportata da altre due pattuglie, coordinate dall'ufficiale Catapane. La strada è stata chiusa per alcune decine di minuti per la ricollocazione del new jersey, che ha richiesto l'intervento di un escavatore, mentre gli agenti erano impegnati nella gestione del traffico. Il conducente del camion è stato sanzionato con 4 verbali ed ha subito la decurtazione di 7 punti dalla patente di guida. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 16.