Cartelli tagliati col flessibile per far passare il camion

PIADENA DRIZZONA - Il camion non ci passa perché i cartelli stradali ostruiscono il passaggio? Nessun problema, tagliamo la segnaletica verticale e poi la risistemiamo alla bell’e meglio. Devono aver pensato questo gli autori del danneggiamento portato a termine nei giorni scorsi in via Aristodemo Orlandi. All’inizio la questione era rimasta un po’ sommersa, poi è emersa con dettagli via via più chiari. Tutto è successo lunedì 13, alle 3 di notte, quando un carico speciale è transitato per Piadena. C’era la fiera settembrina in pieno svolgimento, con via Libertà, quella più centrale del paese, chiusa per la presenza delle giostre. L’autista del mezzo ha così deciso di transitare per via Orlandi ma giunto all’incrocio con la strada che conduce al sottopassaggio per i veicoli leggeri il camion è rimasto incastrato a causa della presenza dei cartelli. A quel punto, per togliersi dalla situazione imbarazzante, gli uomini della scorta del mezzo eccezionale sono scesi in strada con dei flessibili e hanno tagliato alla base due cartelli segnaletici che ostruivano il passaggio. Dopo aver compiuto l’opera e liberato il camion, gli autori del taglio hanno messo la classica «pezza», inserendo i cartelli nuovamente in qualche modo nei loro alloggiamenti, pare con l’utilizzo di altri pali.